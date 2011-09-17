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Spor

Fransa ikinci finalist oldu ANKARA (A.A)

17 Eylül 2011 02:06

-Fransa ikinci finalist oldu ANKARA (A.A) - 16.09.2011 - 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde Rusya'yı 79-71 yenen Fransa, finalde İspanya'nın rakibi oldu. Maçın başından itibaren oyuna hakim olan Fransa, 1. periyotu 17-16, devreyi de 39-34 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Fransa, 3. periyotu 55-47, maçı da 79-71 kazanarak adını finale yazdırdı. Fransa'da Parker, 22 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, Batum ise 19 sayı attı. Rusya'da ise Kirilenko 21, Mozgov da 12 sayıyla oynadı.

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