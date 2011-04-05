Fransa iki yıl önce düşen uçağını Atlantik Okyanusu'nda buldu

T24 - Fransa Ulaştırma Bakanı Nathalie Kosciusko-Morizet, 2009 yılında Atlantik Okyanusu üzerinde düşen Air France uçağının enkazının ve içindeki cesetlerin denizden çıkartılmasının üç hafta ile 1 ay arasında süreceğini söyledi.









Enkazın denizden çıkartılma işlemiyle ilgili ihalenin bugün resmen açıldığını belirten Fransız bakan, perşembe gününe kadar ihaleyi kazanan firmanın belli olacağını söyledi.







Fransız yetkililer, uçağın büyük bir bölümün ve iki motorun tespit edilen enkaz içinde yer aldığını belirtiyor.







Uzmanlar, uçağın büyük bir parçasının yerinin tespit edilmesinin, kara kutunun bulunması konusundaki umutların da arttığına dikkati çekiyor.







Uçak kazası, 228 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.







Paris sorgu hakimi, geçen ay, Air France hakkında, kasıtsız adam öldürmeye neden olan ihmalden dolayı soruşturma açılmasını istemişti.







Air France Genel Müdürü Pierre-Henri Gourgeon, karara tepki göstererek, suçlamaların ''temelsiz'' olduğunu söylemişti.







Rio de Janeiro-Paris seferini yaparken, 1 Haziran 2009'da okyanus üzerinde düşen uçakta, bir de Türk yolcu hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından, uçağın kara kutusu tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.

Uzmanlar, kazanın, uçaktaki irtifa göstergelerinin bozuk olması yüzünden meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.