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Dünya

Fransa İçişleri Bakanı: İzlenmesini özellikle istediğim 18 camiden 9'u kapatıldı

16 Ocak 2021 00:18

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, izlenmesini talep ettiği 18 ibadet yerinden 9'unun kapatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Darmanin, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex'in talimatları doğrultusunda ülkede "İslami ayrılıkçılık" ile mücadele adı altında hükümetin kararlı adımlar attığına ilişkin açıklamada bulundu.

Darmanin, paylaşımında "İzlenmesini istediğim 18 camiden 9'u kapatıldı" ifadesini kullandı.

Diğer yandan Le Figaro gazetesi yayımladığı haberde kapatılan cami sayısının İçişleri Bakanını yeterince tatmin etmediğini belirtti. 

Haberde, Darmanin'in Noel öncesi, her 15 günde bir kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirdiği ve onlardan kararlılıkla bu işin üstüne gitmelerini istediği bildirildi. Ülkedeki 89 caminin devlet tarafından izlendiği ifade ediliyor. (Sputnik) 

 

 

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