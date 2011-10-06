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Fransa İçişleri Bakanı Ankara'da ANKARA (A.A)

06 Ekim 2011 16:21

-Fransa İçişleri Bakanı Ankara'da ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Fransa İçişleri Bakanı Claude Gueant, Ankara'ya geldi. Türkiye ile Fransa arasında imzalanması beklenen terörle mücadele anlaşması için Türkiye'ye gelen Fransız Bakan, saat 12.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi. İki ülke arasında imzalanması planlanan kapsamlı terörle mücadele anlaşması için bugün Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve AB Bakanı Egemen Bağış ile görüşecek olan Fransız Bakan, yarın da İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile bir araya gelecek.  Fransız Bakanın, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de görüşmesi bekleniyor. Bu arada, imzalanacak anlaşmayla, halen Fransa'da yargılanan bazı terör örgütü sorumlularının Türkiye'ye iadesinin isteneceği belirtiliyor.

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