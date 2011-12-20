-''Fransa Hükümeti seçim dolayısıyla yanlış bir kararın eşiğinde'' -İTO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş: -''Gerek iş çevreleri, gerekse mantıklı geniş düşünebilen herkes bu tasarının Fransa'ya zarar vereceğinin farkında'' -''Fransa halkının bu yasa tasarısından hiç haberi yok'' -''Fransa'ya tepki gösterilim derken kendi şirketlerimize Türk şirketlerine herhangi bir şekilde yanlış tepki yönlendirmemek lazım'' İSTANBUL (A.A) - 20.12.2011 - Hülya Çorakçı Ertan - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, Fransa Meclisindeki Ermeni iddialarına ilişkin yasa teklifi konusunda ''Gerek iş çevreleri, gerekse mantıklı geniş düşünebilen herkes bu tasarının Fransa'ya zarar vereceğinin farkında'' dedi. Yalçıntaş, Fransa'da 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifine ilişkin dün Paris'te TBMM, TOBB ve TÜSİAD heyetleri olarak gerçekleştirdikleri temasları AA muhabirine değerlendirdi. Nisan ayında Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirileceğini, iki ay sonrasında ise parlamento seçimlerinin yapılacağını anımsatan Yalçıntaş, daha önceki yıllarda olduğu gibi Fransa Parlamentosuna, Ermeni soykırımını inkar edenlere 45 bin avro para cezası ve 1 yıla kadar hapis cezası öngören yasa tasarısı sunulduğunu hatırlattı. Bunun Türkiye açısından kabul edilemez bir yaklaşım olduğunu dile getiren Yalçıntaş, şöyle devam etti: ''Biz bunun yanlış olduğunu anlatmak için Fransa'ya gittik ve kendi muhataplarımızla görüştük. Biz Türkiye'nin iş çevresiyiz. Fransa'daki iş çevreleriyle görüştük ve oradaki Fransız dostlarımıza kendi duruşumuzu anlattık. Ben oradan şöyle bir intiba ile ayrıldım; Fransa halkının bu yasa tasarısından hiç haberi yok. Bu, Fransız kamuoyunun gündeminde değil, bambaşka gündemleri var. Fransız iş alemi bu meselede tamamen bizimle hemfikir. İki sebepten dolayı buna karşı çıkıyorlar; bunlardan birincisi, diyorlar ki; 'parlamentoların tarih yazma, tarih yargılama yetkisi yoktur. Bu, tarihçilerin işidir.' İkinci söyledikleri şey 'Türkiye bizim dostumuzdur, bizlerin asırlık ilişkileri vardır çok kuvvetli ekonomik ilişkileri bulunmaktadır. Böylesine gereksiz bir adımla dostuluğumuzu, ekonomik çıkarlarımızı tehlikeye atmak en son yapılması gereken şeydir.' Bu, Fransız iş aleminin net görüşü ki kiminle görüştüysek çok net ve açık şekilde bize bunu söyledi.'' -''Fransız politikacılar Ermeni oylarının cazibesine kapılmış durumda''- İktidar ve muhalefetiyle bütün Fransız politikacılarının, 500 bin civarındaki Ermeni oylarının cazibesine kapılmış olduğunu söyleyen Yalçıntaş, Türkiye'nin burada işini zorlaştıran durumu ise şöyle anlattı: ''Şu anda Fransa Parlamentosunda iktidardaki sağcılar, Senatoda ise sosyalistler var. Fransa'da bir yasa teklifinin kanunlaşabilmesi için önce Parlamentoda onaylanması, arkasından da Senatoda kabul edilmesi lazım. Eğer perşembe günü parlamentoda onaylanırsa o zaman bunu iktidar partisi geçirmiş olacak. Senatoya gittiği zaman ise senatodaki sosyalistler de bunu kabul etmek zorundalar çünkü eğer kabul etmezlerse sanki bütün Ermeni oylarını sağcılara hediye etmiş olacaklar. Dolayısıyla her ikisi de 500 bin oya talip olduğu için birinin attığı adımın aynısını diğerleri de atmak zorunda.'' Fransa'da bir kanunun kabul edilebilmesi için önce Kanunlar Komisyonundan geçmesi gerektiğini de anımsatan Yalçıntaş, ''Ben bu Komisyonun tutanaklarını okudum. Bu tutanaklarda şunu gördüm; hem sağcı milletvekilleri hem de sosyalist milletvekilleri değişik ortamlarda yasanın geçirileceğine dair Ermeni seçmenlerine söz vermişler. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Ermenistan ziyareti esnasında verdiği sözler var. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman bizim kanun tasarısını durdurma çabalarımızın gerek Parlamentoda gerekse de Senatoda ne kadar zor olduğu çok net bir şekilde görülüyor. Fransız politikacılar ne yazık ki kendilerini bu şekilde bağlamışlar'' diye konuştu. Murat Yalçıntaş, kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda Türkiye ile Fransa ilişkilerinin zor bir sürece gireceğinin de altını çizerek, dünkü temasları sırasında iş aleminden üst düzey bir Fransız yetkilinin ''Biz Fransa olarak ekonomik büyümede 'binde' şeklinde rakamları hesap ederken, şu attığımız adım kendimize yaptığımız en büyük yanlıştır'' dediğini anlattı. Gerek iş çevreleri, gerekse mantıklı düşünebilen herkesin bu tasarının Fransa'ya zarar vereceğinin farkında olduğunu ifade eden Yalçıntaş, Fransa'nın bir seçim sürecinde olduğunu anımsatarak, ''Politikacılar sadece ve sadece oy hesabıyla iç politikaya dönük hesaplarla bu adımı attığından dolayı ne yazık ki Fransa-Türkiye ilişkileri böylesi bir açmaza sokuldu'' değerlendirmesini yaptı. -''Fransa'ya tepki gösterelim derken kendi şirketlerimize yanlış tepki yönlendirmemek gerek'' İTO Başkanı Yalçıntaş, bu olay karşısında Türk tüketicilerin Fransız mallarını almakta, kullanmakta isteksiz davranabileceğini, aynı şekilde turizm için Fransa'ya gitmekte isteksiz olabileceğini, ancak burada önemli olan başka bir nokta bulunduğunu anlattı. Fransa'da üretilen malın Fransız malı olduğunu, Türkiye'de Fransız sermayesi ile şirket tarafından üretilen malın ise Türk malı olduğunu vurgulayan Yalçıntaş, şöyle devam etti: ''Fransa'daki şirket Fransız işçi çalıştırır, Fransa'ya vergi verir. Türkiye'deki şirket Türk işçi, Türk mühendis çalıştırır, ihracat yapar, vergisini Türkiye'de öder, Türk şirketidir. Bu ayrımın çok doğru bir şekilde yapılması lazım. Fransa'ya tepki gösterilim derken kendi şirketlerimize Türk şirketlerine herhangi bir şekilde bir yanlış tepki yönlendirmemek lazım. Onlar bizim şirketlerimizdir, Türk şirketleridir. Türkiye'ye vergi veren Türk ekonomisini canlı tutan şirketlerdir. Herkesin bu konuda dikkatli olması lazım. Fransa halkı ayrıdır, Fransa politikacısı ayrıdır. Türk halkı ile Fransız halkı dost iki halktır. Türk devleti ile Fransız devleti dost iki devlettir. Zaman zaman bazı politikacıların yaptığı hatalar iki ülke arasında dönemsel sıkıntıya yol açar. Ama bu iki ülkenin dostluğuna zarar vermemelidir. Biz tepkimizi Fransız politikacılarına Fransız Hükümetine karşı koyalım, ama Fransa halkı ayrı bir şey. Fransa'daki hükümetin seçim dolayısıyla bir yanlış yapmak üzere olduğunu düşünüyorum.'' Fransız iş dünyasının Türk iş dünyasından daha fazla kaygılı olduğunu söyleyen Yalçıntaş, ''Hepsi kendi tanıdıklarına, ulaşabildiklerine bu işin ne kadar yanlış olduğunu anlatıyorlar. Politikacı sadece seçimini, oyunu düşünüyor. Birilerinin hükümete 'bizim ülkemizin ekonomik menfaatlerine zarar veriyorsun, dikkat et' demesi lazımdı. Onu da bizim konuştuğumuz insanlar dedi'' şeklinde konuştu. (HÜL-FAN)