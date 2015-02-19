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Dünya
Deutsche Welle

Fransa hükümeti güvenoyu aldı

Tartışmalı ekonomik reform planı nedeniyle muhalefetin tepkisini alan Fransız hükümeti, parlamentoda yapılan güven oylamasını geçti.

19 Şubat 2015 22:36

Manuel Valls başbakanlığındaki sosyalist hükümet, ekonomik reform paketiyle bağlantılı
güven oylamasını geçti.
Oylamaya toplam 234 milletvekili katıldı. Hükümetin düşmesine neden olabilecek 289 sayısına
ulaşılmamış oldu.
Hükümet güvenoyu aldığı için reform paketi de doğrudan kabul edilmiş sayılıyor. Şimdi gözler
Senato'da.
Tartışmalara neden olan reform paketi, işten çıkarmaları kolaylaştırıyor, işyeri saatlerini
yeniden düzenliyor ve pazar günleri mağazaların açık kalması gibi yeni düzenlemeler içeriyor.
İktidardaki Sosyalist Parti (PS) bünyesindeki muhalifler ve Yeşiller, yeni düzenlemelere karşı
çıkıyordu.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TartışmalıFransızVallsSenatoSosyalist PartiYeşillerDeutsche Welle Türkçe AP/AFP/DW BS/ÇA

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