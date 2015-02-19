Fransa hükümeti güvenoyu aldı

Manuel Valls başbakanlığındaki sosyalist hükümet, ekonomik reform paketiyle bağlantılı

güven oylamasını geçti.

Oylamaya toplam 234 milletvekili katıldı. Hükümetin düşmesine neden olabilecek 289 sayısına

ulaşılmamış oldu.

Hükümet güvenoyu aldığı için reform paketi de doğrudan kabul edilmiş sayılıyor. Şimdi gözler

Senato'da.

Tartışmalara neden olan reform paketi, işten çıkarmaları kolaylaştırıyor, işyeri saatlerini

yeniden düzenliyor ve pazar günleri mağazaların açık kalması gibi yeni düzenlemeler içeriyor.

İktidardaki Sosyalist Parti (PS) bünyesindeki muhalifler ve Yeşiller, yeni düzenlemelere karşı

çıkıyordu.

