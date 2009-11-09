Fransa Hamas'la temasa geçebilir

T24 - Fransa Senatosu'nda, Ortadoğu'da yürütülen dış politikayla ilgili hazırlanan raporda, yönetime, Filistinli Hamas grubuyla temas kurması tavsiye edildi.



İktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP) üyesi senatör Philippe Marini tarafından kaleme alınan ve Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye sunulan raporda, Hamas ile ilişki kurulması için çağrı yapıldı.



Ortadoğu'da bazı ülkelere yapılan ziyaretlerin ardından kaleme alınan ve bugün Le Figaro gazetesi tarafından açıklanan raporda, "Hamas grubunun sonsuza kadar tecrit edilemeyeceği ve bu grubun daha iyi tanınması için onunla ilişkiye girilmesinin gerekli olduğu" görüşü savunuldu.



Fransız senatör, Ortadoğu'ya yaptığı ziyaretler sırasında Hamas yetkilileriyle de görüşmelerde bulunmuştu.



Gazze Şeridi'nde son durum



Gazze Şeridi'ni kontrolü altında bulunduran fiili Hamas yönetimi, bölgedeki diğer silahlı grupları, hükümetin silahlı güvenlik güçleriyle birleştirmeye çalışıyor.



Hamas hükümetinin bu konudaki önerisinin İslami Cihad tarafından reddedildiği, ancak bir süre önce Hamas'la çatışmalara giden İslam Ordusunun bazı koşullarla bu teklife olumlu baktığı belirtiliyor.



Filistinli kaynaklara göre, Hamas hareketi, geçen günlerde Gazze Şeridi'ndeki silahlı grupların liderleriyle çeşitli toplantılar yaptı ve bu grupların üyelerine İçişleri Bakanlığı bünyesindeki güvenlikle ilgili birimlerde çalışmaları teklifini götürdü.



Sayıları bakımından çok olmasa da Gazze'deki gruplar arasında en etkilileri arasında ikinci sırada gelen İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Tugayları, Hamas'ın bu konudaki önerisini reddetti.



Aynı kaynaklara göre, zaman zaman Hamas ile birlikte hareket eden, zaman zaman da ayrılan ve çatışmalara giren; El Kaide'ye yakın olduğu görüşleri dile getirilen İslam Ordusu ise bu fikre sıcak bakıyor. Ancak İslam Ordusunun bu katılım için bazı koşullarının kabul edilmesini istediği de belirtiliyor.



Buna göre İslam Ordusu, liderleri Mümtaz Dogmuş'un ve yanı sıra örgütün önde gelen üç ismine yüksek dereceli askeri rütbe verilmesini istiyor. İslam Ordusu, Hamas ile birlikte, İsrailli asker Gilad Şalit'in bir operasyonla Gazze'ye kaçırılmasında yer alan gruplardan biri.



Gazze'deki Hamas'ın İçişleri Bakanı Fethi Hammad da geçen günlerde yaptığı bir açıklamada, bakanlığının yeni bir yaklaşım benimsediğini ve kapılarının, kendilerine katılmak isteyen tüm Filistinlilere açık olduğunu belirtmişti.