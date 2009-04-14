T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa halkı da Türkiye'nin AB üyeliğine karşı

Fransa'da sadece devlet değil, halkın yarısının da Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı olduğu ortaya çıktı

14 Nisan 2009 03:00

Fransa'da sadece devlet değil, toplumun da Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı olduğu ortaya çıktı. 

CSA araştırma şirketinin Le Parisien ve Aujourd'hui en France gazeteleri için yaptığı araştırmaya göre Fransız toplumunun yüzde 50'si, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini onaylamıyor. Tam tersi düşüncede olanların oranı ise, araştırmaya göre yüzde 35'te kalıyor. Araştırma, kendisini solda konumlayan seçmenlerinse yüzde 49'luk bir oranla Türkiye'nin AB'ye üyeliğine sıcak baktığını gösteriyor.

Tamamı 18 yaşının üzerindeki 1009 kişilik bir denek grubuna telefonla sorulan sorulardan alınan yanıtlarla hazırlanan sondajın diğer ayrıntıları, Le Parisien gazetesinin yarınki (14 Nisan) sayısında yayımlanacak.

Özellikle de ABD Başkanı Barack Obama'nın, önceki haftasonu Prag'da yaptığı Türkiye yanlısı açıklamanın ardından Fransa'da büyük bir tartışma başlamış; özellikle de Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, daha önce bilinen görüşlerini tekrarlayarak Türkiye'nin AB'ye katılımına karşı olduğunu belirtmişti. (DHA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24