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Dünya

Fransa greve gidiyor

Fransa'da işçi ve memurlar, hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için yarın bir günlük genel greve gidecek.

06 Eylül 2010 03:00

T24- Fransa'da işçi ve memurlar, hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için yarın bir günlük genel greve gidecek.


Başta demiryolu işçileri ve havayolları çalışanlarıyla, enerji sektöründeki işçilerin greve yoğun destek vermesi bekleniyor. Sağlık personelinin de, "acil servisler" dışında geniş çapta iş bırakacağı tahmin ediliyor.


Fransa'daki sendikalar, genel grev gününü, emeklilik reformuyla ilgili yasa tasarısının 7 Eylül tarihinde Meclis Genel Kurulunda tartışılmaya başlamasını gerekçe göstererek özellikle belirledi.


Hükümet, bütçe açıklarını öne sürerek emeklilik yaşının ilk etapta 60'dan 62'ye çıkartılmasını istiyor.


Fransa'da düzenlenen son kamuoyu yoklamaları, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, gelecek seçimlerde Sosyalist Parti adayları karşısında şimdiden hiç şansının kalmadığını ortaya koyuyor.

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