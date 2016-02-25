Fransa Google'dan 1,6 milyar Euro vergi istiyor

Fransız makamları Google'dan ödenmemiş vergiler kapsamında 1 milyar 600 milyon euro istedi. Bu rakam, arama motoru Google'ın İngiltere'ye ödemeyi kabul ettiği 130 milyon sterlin (164 milyon euro karşılığı) olan ödemediği tutarı kat kat aşıyor. Ancak Fransız Haber Ajansı AFP, Google'ın bu miktar üzerinde pazarlığa girişip, daha az ödeme yapabileceğini yazıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Google Yönetim Kurulu Başkanı Sundar Pichai'nin dün Paris'te Fransa Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron ile bir araya geleceği açıklanmıştı.

Görüşme sonrası bu konuda bir açıklama yapılmadı ancak bu ayın başlarında Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin, Amerikan şirketiyle pazarlık yapmayacaklarını söylemişti.

Google da Fransız yetkililer de konuyla ilgili yorum yapmaya yanaşmıyorlar.

Sırada Apple ve Amazon var

Son zamanlarda uluslararası şirketlerin vergilendirilmesi konusu mercek altına alınmaya başlandı.

Birçok uluslararası şirket daha az vergi ödemek için yasal boşluklardan faydalanmakla suçlanıyor.

Google örneğin İngiltere'de yaptığı satışların vergisini İrlanda'da ödeyebiliyordu.

Ocak ayında İngiltere ile bir anlaşmaya varan Google, 2005 yılından bu yana eksik ödediği vergiler için 130 milyon sterlin ödemeyi kabul etti.

Ancak bu anlaşma da çok ciddi eleştirilere uğradı ve bir çok yorumcu Google'ın kabul ettiği ödemenin, bu ülkede elde ettiği gelirlere oranla çok düşük olduğunu söyledi.

Eleştiri getirenler arasında İngiltere Kamu Harcamaları Komisyonu da bulunuyor.

Avrupa Birliği'nin rekabetten sorumlu makamları da uluslararası şirketlerin tek tek ülkelerle yaptığı anlaşmaların "devlet sübvansiyonu" kapsamına girerek, birlik yasalarını ihlal edip etmediğini inceliyor.

Starbucks ve Fiat Chrysler şirketlerinin Avrupa ülkelerinden aldığı vergi indirimlerini yasa dışı bulan AB makamları iki şirketin ilaveten 30 milyon euro ödemesine hükmetmişti.

Ama bu karara iki AB ülkesi itiraz etti ve Starbucks temyize gideceğini açıkladı.

Bu kapsamda vergi borçları incelemeye alınan şirketler arasında Amazon ve Apple da var.