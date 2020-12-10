Fransa, Google ve Amazon'a 135 milyon Euro ceza kesti

Fransa'da Ulusal Bilişim ve Özgürlük Komisyonu (CNIL) internet arama motoru Google'a ve perakende devi Amazon'a yanlış çerez politikası uyguladığı gerekçesiyle toplamda 135 milyon Euro ceza kesti.

Euronews'in haberine göre, Ulusal Bilişim ve Özgürlük Komisyonu'nun yaptığı açıklamaya göre her iki teknoloji devinin de "kullanıcıların izni olmadan ve kendilerine ayrıntılı bilgi verilmeden bilgisayarlarına reklam amaçlı kullanılan çerezlerin yerleştirildiği" saptandığı kaydedildi.

Komisyon, Fransa'da faaliyet gösteren Google'da internet sitesine girildiğinde reklam amacıyla kullanılan çerezlerin kullanıcı bilgisi olmadan bilgisayarlara otomatik olarak yerleştirildiğini ve aynı durumun Amazon'da da görüldüğünü ifade etti. Ayrıca yapılan açıklamada Google'ın bazı mahrem bilgilerin temininde de başarısız olduğu belirtildi.

Komisyon'un gözlemci departmanı, Google'a 100 milyon Euro, Amazon'a ise 35 milyon Euro ceza kestiğini açıkladı.