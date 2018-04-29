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BBC Türkçe

Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers, Cumhurbaşkanı Macron ile tartışıp istifa etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bütçe kesintileri nedeniyle kamuoyu önünde tartışan Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers bu sabah istifasını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers istifa etti. İstifa, bugün yerel saatle 09.30'da Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

Pierre de Villiers, bir süredir bazı politikalarına itiraz ettiği Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la tartışıyordu.

Fransa'nın 40 yaşındaki en genç cumhurbaşkanı, Mayıs'ta göreve başladıktan hemen sonra bakanlıkların bütçelerinde büyük kesintiler yapacağını açıklamıştı.

Macron, Fransa Savunma Bakanlığının bütçesini de bu yıl 850 milyon euro azaltmayı planladığını duyurmuştu.

2014 yılından beri genelkurmay başkanlığını yürüten 61 yaşındaki de Villiers ise çoğu ekipman alımı kaleminden yapılan bu tasarrufları kabul etmeyeceğini söylemişti.

Pierre de Villiers, 12 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Savunma Konseyi'nde ve Parlamento Savunma Komisyonu'nda Macron'un kararını protesto etmişti.

Açık sözlü bir kişi olarak da bilinen Villiers'in konuşmasında Macron'a seslenerek, "Beni böyle s...... izin vermeyeceğim" dediği basında yer almıştı.

De Villiers, Facebook sayfasında da "Kimse gözü kapalı takip edilmeyi hak etmez" paylaşımında bulunmuştu.

Geçen hafta bir törende askerlere seslenen Macron ise "Lideriniz benim" demişti.

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