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Dünya

Fransa Genelkurmay Başkanı istifa etti

Villiers, Cumhurbaşkanı Macron ile bütçe konusunda anlaşmazlık yaşıyordu

19 Temmuz 2017 15:32

Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre De Villiers görevi bıraktığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aralarındaki özellikle bütçe konusundaki anlaşmazlık ve tartışmadan dolayı istifa etmesi bekleniyordu.

Villers, istifa metninde şu ifadelere yer verdi:

"Artan görevler karşısında, gereksinimleri karşılamak için bütçe gerekli. Ülkeme ve siyasi otoriteye büyük bir bağlılık ve sadakat içerisinde davrandım. Şeffaflık ve bu kondaki çekincelerimi dile getirdim. Mevcut koşullar altında Ordu'nun sürekliliğinin Fransa ve Fransızları garanti altına alabileceğini; ülkemin bugün ve yarınlarını destekleyeceğini düşünmüyorum. Bu nedenle kabul edilen istifamı sundum. 43 yıldır askerlik yapıyorum ve görevdeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Emmanuel Macron ise  Bastille gününde yaptığı konuşmasında "Sizin reisiniz benim. Ordunun ve vatandaşlarımın önünde aldığım kararların arkasında durmasını bilirim. Kimsenin baskısı ve yorumuna ihtiyacım yok" demişti. (DHA)

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