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Dünya

Fransa Genelkurmay Başkanı istifa etti

İstifası Cumhurbaşkanı Macron tarafından kabul edildi

19 Temmuz 2017 14:07

Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un getirdiği bütçe kesintisi nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers, istifa etmesinin arından Genelkurmay Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Genelkurmayın açıklamasında, "Son dönemdeki gelişmeler nedeniyle Fransa ve Fransa halkının korunmasını güvenceye almak için gerekli gördüğüm savunma gücünü sağlamlığını güvenceye alabilecek kişi olarak görmüyorum" ifadeleri kullanıldı.

Bunun bir sonucu olarak istifasını sunduğunu belirten de Villiers, istifasının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edildiğini belirtti.

Macron’un silahlı kuvvetlere ayrılan bütçede kesinti önermesi sonrası, De Villiers’in Fransız Meclisi Savunma Komisyonu’nda 50 milletvekili önünde hükümet konağı Bercy’den, Fransızcada küfürlü bir ifade de kullanarak, “Bercy’ye kendimi öptürtmem” diye söz ettiği öne sürülmüştü

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