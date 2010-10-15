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Dünya

FRANSA FÜZE KALKANI PROJESİNİ DESTEKLİYOR PARİS (A.A)

15 Ekim 2010 17:21

-FRANSA FÜZE KALKANI PROJESİNİ DESTEKLİYOR  PARİS (A.A) - 14.10.2010 - Fransa'nın, ABD'nin füze kalkanı projesini desteklediği ve gerekli mali katkıyı yapmaya hazır olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan bir yetkili, "Fransa bu projeye karşı değil, bu proje, nükleer caydırıcılığı tamamlayan bir sistem. Biz teknolojik olarak ve mali açıdan gerekli desteği vermeye hazırız''diye konuştu.  Savunma Bakanı Herve Morin, dün yaptığı açıklamada, projeye karşı mesafeli yaklaşmış ve ''NATO tarafından geniş çaplı bir füze kalkanı projesi oluşturulması önerisiyle ilgili çekincem sürüyor. Bu konuda Rusya ile diyalog içinde olunması gerekir''diye konuşmuştu. Morin, Rusya ile görüşmeden barış ve güvenlik bölgesi inşa edilemeyeceğini savunmuştu. Projenin, 19-20 Kasım tarihlerinde Lizbon'da düzenlenecek NATO zirvesinde liderler tarafından gözden geçirilmesi bekleniyor.

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