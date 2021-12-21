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Dünya

Fransa First Lady'si Brigitte Macron, hakkındaki "cinsiyet değiştirdi" iddialarına karşı dava açıyor

Daily Mail, bu iddianın ilk olarak aşırı sağcı dergi Faits et Documents tarafından çıkarıldığını aktardı

21 Aralık 2021 13:44

T24 Dış Haberler

Fransa First Lady’si Brigitte Macron, hakkında “cinsiyet değiştirdi” iddiasında bulunanlara karşı dava açmaya hazırlanıyor.

Sputnik, BFM.TV’yi kaynak gösterdiği haberde Fransa’da sosyal medyanın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron’un Jean-Michel Tronier isimli bir erkek olarak doğduğu daha sonra cinsiyet değiştirdiği iddialarına yer verdi.

Brigitte Macron’un cinsiyet değiştirdiğine ilişkin iddialar karşısında dava süreci başlatmaya hazırlandığı belirtildi.

Daily Mail, bu iddianın ilk olarak aşırı sağcı dergi Faits et Documents tarafından çıkarıldığını aktardı.

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