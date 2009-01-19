Fransa 'Filistin devleti' için konferans önerdi

* Fransa, Filistin devletinin kurulmasıyla ilgili olarak bir uluslararası konferansın düzenlenmesini önerdi.



* Ancak Filistin zaten 1988 yılında kendini ‘devlet’ ilan etmiş ve bugüne kadar Türkiye dahil 96 ülke tarafından tanınmıştı.



Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Eric Chevallier, böyle bir konferansın, "Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak bir dinamizmi müzakerelerle başlatabilmek için" düzenlenmesi gerektiğini söyledi.



Sözcü, söz konusu konferansın nerede, ne zaman ve kimlerini katılımıyla olacağına ise açıklık getirmedi. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, dün Ortadoğu'ya yaptığı ziyaret sırasında uluslararası barış konferansı düzenlenmesini önermişti.



Son olarak Lübnan, geçen yıl kasım ayında, Filistin Devleti ile diplomatik ilişki kuracağını açıklamıştı. Lübnan Enformasyon Bakanı Tarık Mitri, o tarihte yaptığı açıklamada, Lübnan kabinesinin Filistin Devleti ile diplomatik ilişki kurulmasına karar verdiğini belirtti. Konuyla ilgili olarak uygulamaya ne zaman geçileceği konusunda bilgi verilmezken, Filistin Devleti'nin Beyrut'ta elçilik açmasının da onaylandığı ifade edildi.



Lübnan halen Filistin Kurtuluş Örgütü'nü (FKÖ) resmi muhatap olarak kabul ediyordu. FKÖ dünyadaki pek çok ülke tarafından da Filistin Devleti'nin yerine muhatap olarak kabul ediliyor.



Filistin lideri Yaser Arafat 1988 yılında simgesel olarak Filistin Devleti'nin kurulduğunu duyurmuş ancak 1991 yılından beri İsrail ile yapılan görüşmelerde bağımsız bir Filistin devleti konusunda ciddi bir adım atılamamıştı.



Filistin Devleti halen dünyadaki 96 devlet tarafından tanınmış durumda.



Abbas'tan uluslararası birlik hükümeti çağrısı



Bu arada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "eşzamanlı olarak" devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri yapılmasının yolunu açacak olan ulusal birlik hükümeti için çağrıda bulundu.



Kuveyt'teki Arap Birliği zirvesinde konuşan Abbas, "Gerekli olan şey, aynı fikirde olursak, umarım aynı fikirde olacağız, İsrail ablukasını kaldıran, geçişleri açan, devlet başkanlığı ve meclis seçimlerini eş zamanlı yapmayı sağlayan ulusal birlik hükümeti kurulmasıdır" dedi.



Bütün Filistinli grupların, görüş farklılıklarını ortadan kaldırmak için "derhal" Mısır'da toplanmasını isteyen Abbas, "Uygun ve gerekli olan hepimizin Mısır'da bir araya gelmesidir" diye konuştu. Filistin lideri, toplantının amacının "binlerce saat süren görüşmelerden sonra bir anlaşmaya ulaşmak" olduğunu söyledi.