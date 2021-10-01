Fransa: FIFA'nın iki yılda bir Dünya Kupası düzenleme fikri makul

Fransa Futbol Federasyonu, UEFA'nın "2 yılda 1 Dünya Kupası düzenleme fikrine" sıcak baktığını açıkladı.

Federasyon Başkanı Noel Le Graet, FIFA'nın çevrimiçi olarak düzenlediği ve 211 üye federasyonun katıldığı konuyla ilgili toplantısında, bazı çevrelerce eleştirilerin hedefi olan "2 yılda 1 turnuva fikri" hakkında, "Buna karşı değilim. Bu fikri gözden geçirmemek hata olur" dedi.

Fransız spor medyası L'Equipe'e açıklamalarda bulunan 79 yaşındaki yönetici Le Graet, özellikle kadın futbolu açısından 2 yılda 1 düzenlenecek "Kadınlar Dünya Futbol Şampiyonası" fikrine kış aylarında yapıldığı sürece oldukça olumlu baktığını söyledi.

Le Graet, erkekler için düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nın daha sık oynanması konusuna sıcak baktığını ancak kesin bir şekilde de yeşil ışık yakmadığının altını çizdi. Fransız yönetici, "Bu fikrin Fransız Futbol Feferasyonu'na katkısı olup olmayacağını bilmem gerekli. Ayrıca Dünya Kupası'nın Avrupa Futbol Şampiyonası ile çakışması takımlar ve futbolcular açısından oldukça zor olacaktır. Bunu da hesaba katmak gerekir" ifadelerini kullandı.