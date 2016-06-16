Fransa: EURO 2016'da 196 taraftar gözaltına alındı, 8 taraftar tutuklandı

Fransa İçişleri Bakanlığı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016)'nın başladığı günden bu yana 323 taraftarın sorgulandığını, bunlardan 196'sının gözaltına alındığını ve mahkemeye çıkarılan 8 taraftarın ise tutuklandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ''Güvenlik güçleri turnuvanın başından bu yana şiddete başvurmak, özel ve kamu malına, mülküne zarar vermek, hırsızlık suçlarından 323 taraftarı sorguladı, bunlardan 196'sı gözaltına alındı ve acil mahkemeye çıkartılanlardan 8'i hapis cezasına çarptırılırken, 3'ünün cezası tecil edildi'' ifadesi kullanıldı.

Şu ana kadar 24 taraftarın sınır dışı edildiği kaydedilen açıklamada, önceki gün otobüsle yolculuk ederken gözaltına alınan 43 Rus taraftardan 20'sinin ülkesine gönderilenler arasında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Lille kentinde dün gözaltına alınan 3 Rus ve 1 Ukraynalı taraftar için de sınır dışı kararı verildiği bildirildi.

Bu arada BBC, Rusyalı aşırı sağcı futbol taraftar derneği başkanı Alexander Shprygin'in de Fransa'dan sınır dışı edilenler arasında olduğunu duyurdu.

Marsilya'da Rus ve İngiliz taraftarlar arasında geçen cumartesi günü çıkan kavgada 4'ü ağır, 35 kişi yaralanmıştı.