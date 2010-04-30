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Dünya

Fransa eski içişleri bakanı yolsuzluktan mahkum

Fransa'nın eski içişleri bakanlarından Charles Pasqua üç ayrı yolsuzluk davasından yargılandığı özel mahkemede bir yıl tecilli hapis cezasına çarptırıld

30 Nisan 2010 03:00

T24-  Fransa'nın eski içişleri bakanlarından Charles Pasqua, 1993 ve 1995 yıllarında bakanlık görevinde bulunduğu dönemle ilgili üç ayrı yolsuzluk iddiasıyla yargılandığı özel mahkemede bir yıl tecilli hapis cezasını çarptırıldı.


Üç yargıç, altı milletvekili ve altı senatörden oluşan “Cumhuriyet Adalet Mahkemesi”ndeki duruşmalar, 19 Nisan'da başlamıştı.


Söz konusu özel mahkeme, bakanların görevleri sırasında işledikleri iddia edilen suçlara
bakmakla yetkili bulunuyor.


Pasqua, kurduğu partinin yasa dışı yollardan finansmanıyla ilgili 2008 yılında açılan bir davadaysa 18 ay tecilli hapis cezasına çarptırılmıştı.


Angola'ya yasal olmayan yollardan silah satışına ilişkin bir başka davada da geçen yıl bir yıl hapis cezası alan Pasqua, bu karara itiraz ederek temyize gitmişti.


Charles Pasqua (83), halen senatör olarak görev yapıyor.

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