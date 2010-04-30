Fransa eski içişleri bakanı yolsuzluktan mahkum

T24-



Üç yargıç, altı milletvekili ve altı senatörden oluşan “Cumhuriyet Adalet Mahkemesi”ndeki duruşmalar, 19 Nisan'da başlamıştı.





Söz konusu özel mahkeme, bakanların görevleri sırasında işledikleri iddia edilen suçlara

bakmakla yetkili bulunuyor.



Pasqua, kurduğu partinin yasa dışı yollardan finansmanıyla ilgili 2008 yılında açılan bir davadaysa 18 ay tecilli hapis cezasına çarptırılmıştı.





Angola'ya yasal olmayan yollardan silah satışına ilişkin bir başka davada da geçen yıl bir yıl hapis cezası alan Pasqua, bu karara itiraz ederek temyize gitmişti.



Charles Pasqua (83), halen senatör olarak görev yapıyor.