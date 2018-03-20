Fransa eski cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltına alındı (2)
Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Mart (DHA) - Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin, 2007 yılındaki seçimlerde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla, 2013 yılından bu yana yürütülen bir dava kapsamında gözaltına alındığı duyuruldu
20 Mart 2018 14:34
Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Mart (DHA) - Fransa\'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin, 2007 yılındaki seçimlerde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla, 2013 yılından bu yana yürütülen bir dava kapsamında gözaltına alındığı duyuruldu.
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