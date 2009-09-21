Fransa eski Başbakanı yargılanıyor

Fransa'nın eski başbakanlarından Dominique de Villepin ve dört zanlı hakkında, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy aleyhine, son cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce 'siyasi komplo' düzenlemek suçlamasıyla açılan dava bugün başlıyor.



Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin de davacılardan birisi olarak katıldığı dava 21 ekimde sona erecek. Dominique de Villepin, davayla ilgili daha önce sorgu hakimi tarafından sorgulanmıştı.



Sarkozy aleyhine düzenlendiği iddia adilen 'siyasi komploya' karışmakla suçlanan de Villepin, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.



Hakkında ön soruşturma açılan Villepin'in bürosu ve evi, yargıç denetiminde polis tarafından iki kez aranmış, bazı belge ve dokümanlara el konulmuştu.



Villepin, suçlamalar kanıtlanırsa 5 yıl hapis cezası alabilir



Villepin'in, suçlamalarla ilgisi olduğuna dair kanıt bulunması halinde, hakkında 5 yıla kadar hapis ve 45 bin Euro'ya kadar para cezası istenmesi bekleniyor.



Fransa'da 'Clearstream skandalı' ile anılan davayla ilgili olarak, 'Villepin'in başbakanlık ve içişleri bakanlığı yaptığı dönemde, gizli servisi kullanarak, cumhurbaşkanı adaylığı yarışındaki rakibi Nicolas Sarkozy'yi yıpratmak istediği' iddia ediliyor.



Skandalın öyküsü



Skandal, ismini açıklamayan bir kişinin, savcılığa 2004 yılında gönderdiği ihbar mektubunda, "sağ ve sol partilerden önemli siyasetçilerin yurt dışında gizli banka hesapları bulunduğunu" iddia etmesiyle başlamıştı.



İhbarda, 'Bu hesaplardaki paraların, Fransa'nın Tayvan'a 1991 yılında sattığı ve değeri 2,8 milyar doları bulan firkateynler için ödenen komisyonlar olduğu' ileri sürülmüştü.



Basın, mektubun, 2007 yılındaki cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde, merkez sağda eski Başbakan Dominique de Villepin ile yine eski İçişleri Bakanı Nicolas Sarkozy arasındaki 'bir iç hesaplaşma sonucu' veya 'siyasi entrika amacıyla' kaleme alınmış olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu.



Sarkozy, suç duyurusunda bulundu



Mektupta adının gizli banka hesabı bulunanlar arasında geçmesi üzerine Sarkozy, 'kendisine haksız yere suçlama yöneltildiği' gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.



Sarkozy'nin basına yaptığı açıklamalarda, cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde 'önünü kesmek amacıyla' kendi partisinden ve rakip partiden bir grubun 'bu tür bir oyuna girmiş olabileceğini' ima etmesi, merkez sağda büyük yankı uyandırmıştı.



IMF Başkanı da suçlanmıştı



Villepin, isimsiz ihbar mektubundaki iddiaları kullanarak, merkez sağdaki en büyük siyasi rakibi Sarkozy'yi zayıflatmak istemekle suçlanmıştı.



Sarkozy'nin dışında, şimdiki IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn da ihbar mektubunda, Lüksemburg'daki Clearstream kredi şirketinde gizli hesap bulundurmak ve kara para aklama faaliyetlerine karışmakla suçlanmıştı. Strauss-Kahn da Sarkozy gibi hakkındaki suçlamalara karşılık dava açmıştı.