Fransa eşcinsel evlilikleri tanıdı

Eşcinsel çiftlerin evlenmesine ve evlat edinmesine imkân tanıyan yasa tasarısı, Fransız Ulusal Meclisi’nde kabul edildi.

Fransız Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamada milletvekillerinin 331'i lehte, 225'i ise aleyhte oy kullandı.

Yasa, 12 Nisan tarihinde Senato'da onanmıştı. Böylelikle Fransa'da eşcinsel çiftlerin haziran ayından itibaren evlenebilmesi öngörülüyor.

Tasarı, yasalaşmadan önce Fransa'da büyük tepkilere neden olmuştu.

Eşcinsel çiftlerin evlenmesine ve evlat edinmesine olanak tanıyan söz konusu yasaya karşı çıkan muhafazakâr kesim, ülkede büyük protesto gösterileri düzenlemişti.

Bugünkü oylama sonrasında da Meclis önünde toplanan yasa karşıtları, yasayı Anayasa Konseyi'ne götürmek istediklerini duyurdu.

Anayasa Konseyi'nin yasayı iptal etmemesi halinde, Fransa; eşcinsellerin evlenip çocuk sahibi olabildiği nüfus bakımından en kalabalık ülke olacak.

Ayrımcılıkla mücadele vurgusu

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, “herkes içine evlilik hakkı”nın hükümeti kilit projelerinden biri olduğunu duyurmuştu.

Fransa Adalet Bakanı Christiane Taubira, oylamadan sonra yaptığı açıklamada, “Devletin görevi ayrımcılığa karşı mücadele etmektir” dedi.

Eşcinsellerin evlenmesine imkan tanınması, 1981 yılında ölüm cezasının kaldırılmasından bu yana Fransa'daki en büyük sosyal reform olarak görülüyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre, Fransa halkının çoğunluğu da yasayı destekliyor.



Deutsche Welle Türkçe