Fransa eşcinsel evliliğe karşı çıktı

T24

Meclis genel kurulunda bugün yapılan oylamada, Sosyalist Parti milletvekili Patrick Bloche tarafından sunulan konuyla ilgili yasa teklifi reddedildi. Oylamada, 293 ''ret'', 222, ''evet'' oyu çıktı.Hukuk Komisyonu'ndan da olumsuz görüş verilen yasa teklifinin bugünkü oylamada reddedilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.Muhalefetteki Sosyalist, Komünist ve Yeşil Parti milletvekillerinin desteğine karşı, iktidar milletvekillerinin karşı çıkmasıyla, yasa teklifinin kabul edilme şansı bulunmuyordu.Eşcinsel evliliğe getirilen yasağın kaldırılması konusunun, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili kampanyada öncelikle gündeme gelmesi bekleniyor.Eşcinsel arasında evliliğin yasak olduğu Fransa'da, bununla birlikte, eşcinsel çiftlerin evli çiftlerle aynı sosyal haklara sahip olmasını öngören yasa 1999'da yürürlüğe girmişti.Avrupa'da Hollanda, Belçika, İspanya, Norveç, İsveç, Portekiz ve İzlanda'da eşcinsel evliliği yasal.