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Dünya

Fransa eşcinsel evliliğe izin vermedi

Fransa'da Anayasa Mahkemesi, birlikte yaşayan ve dört çocuk büyüten iki kadının evliliğine izin vermedi.

28 Ocak 2011 02:00

T24 - Fransa'da Anayasa Mahkemesi, birlikte yaşayan ve dört çocuk büyüten iki kadının evliliğine izin vermedi.

Yüksek mahkeme, iki kadının evliliğinin onaylanmamasının, Fransız Anayasasına uygun olduğunu bildirdi. Anayasa Mahkemesi, eşcinsel çiftlerin evlenebilmesi için, siyasilerin anayasanın ilgili maddesinde değişikliğe gitmesi gerektiğine hükmetti.

15 yıldır birlikte yaşayan iki kadın, AB ülkeleri İspanya, Hollanda ve Belçika’da olduğu gibi Fransa’da da evlenebilmek için mahkemelere başvurmuşlardı.

Fransa’da eşcinseller resmen evlenemiyor, ancak ortak anlaşmayla evli çiftlerle aynı sosyal haklara sahip olabiliyor.


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