Fransa ekonomisi durgunluğa girdi

Euro bölgesinin ikinci büyük ekonomisi Fransa, 2008 yılının son çeyreğinin ardından bu yılın ilk çeyreğinde de küçülerek teknik olarak durgunluğa girdi.



Ulusal İstatistik Ajansının açıkladığı verilere göre, Fransa ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 daraldı.



2008 yılının son çeyreğinde de Fransa ekonomisi yüzde 1,5 küçülmüştü.



Genel kabul gören teknik tanımlamada, ekonominin iki çeyrek dönem üst üste küçülmesi durgunluk olarak nitelendiriliyor.



Verilerin duyurulmasının ardından bir açıklama yapan Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde, ekonominin bu yıl yüzde 3 daralmasının beklendiğini ifade etti.



Hükümetin bir önceki tahminlerinde yüzde 1,5 küçülme bekleniyordu.



İlk çeyrekte Fransa'da otomobil üretimi yüzde 12,8 düşerken, ihracat yüzde 7,2 azaldı.

