Fransa Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron istifa etti

Fransa Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron'un, bir süredir beklenen istifa kararı bugün resmiyet kazandı. Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı François Hollande ile görüştükten sonra bir açıklama yapan Macron, gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığının ilk sinyalini de verdi.

Habertürk’ün haberine göre, haftalardır istifa edeceği yönünde kulislerde konuşulan iddialar, Macron'un öğle saatlerinde bakanlık personeliyle görüşmesi ve ardından Cumhurbaşkanı Hollande ile görüşmek için Elysee Sarayı'na çıkmasıyla gerçeklik kazandı.

Michel Sapin atandı

Görüşme sonrası Elysee'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı François Hollande, Ağustos 2014'ten bu yana yaptığı hizmetler için Emmanuel Macron'a teşekkür etti ve Michel Sapin'i Ekonomi ve Maliye Bakanı olarak atadı." ifadelerine yer verildi.

Macron daha sonra Ekonomi Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada, "Özgür ve sorumlu olmak adına bir karar verdim, söyleme, teklifte bulunma, harekete geçme ve bir araya getirme adına, yeni bir umudun oluşumunun sorumlusu olmak için" sözleriyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağının sinyalini verdi.

Macron'un, "Gelecek yıldan itibaren, değerlerimiz, fikirlerimiz ve faaliyetlerimizin Fransa'yı değiştirmesi için her şeyi yapmaya kararlıyım." ifadeleri de adaylık ilanı olarak değerlendirildi.