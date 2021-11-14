Fransa Dünya Kupası biletini aldı; Mbappe, tarihe geçti

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçında Fransa, konuk ettiği Kazakistan'ı 8-0 gibi farklı bir skorla yendi. Horozlar, bu sonuçla dev turnuvaya gitmeyi garantilerken 4 gol atan Mbappe, tarihe geçti.

Parc des Princes'te oynanan D Grubu karşılaşmasında Fransa, Kazakistan'ı 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Fransa'nın gollerini Kylian Mbappe (4), Karim Benzema (2), Adrien Rabiot ve Antoine Griezmann kaydetti.

Grupta 15 puana yükselen lider Fransa, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Kazakistan ise 3 puanda kaldı. Grupta Finlandiya 11 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Tarihe geçti

Mücadeleye Kylian Mbappe, damga vurdu. Fransız yıldız, ilk 32 dakikada ‘hat-trick’ yaptı. Fransa Milli Takımı'nda ilk kez hat-trick yapan Mbappe 36 yıl sonra ülkesi adına bir ilke imza attı. Mbappe, 1985'te Dominique Rocheteau'dan sonra Fransa adına hat-trick sevinci yaşayan ilk futbolcu oldu.

88. dakikada skoru ilan eden ve mücadeleyi 4 golle tamamlayan Kylian Mbappe, Fransa formasıyla 23 gole ulaştı. Böylece 22 yaşındaki Mbappe, bu gol sayısını yakalayan en genç Fransız futbolcu unvanının da sahibi oldu.