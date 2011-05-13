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Dünya

FRANSA DOĞRULADI PARİS (A.A)

13 Mayıs 2011 01:28

-FRANSA DOĞRULADI PARİS (A.A) - 12.05.2011 - Fransa Dışişleri Bakanlığı, Libya'da bir Fransız vatandaşının öldüğünü doğruladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransız vatandaşının Bingazi'de dün gece bir polis kontrolü sırasında öldüğü, aynı kontrolde 5 Fransız vatandaşının da sorgulandığı ifade edildi. Açıklamada, ''Temsilcimiz, gözaltına alınan vatandaşlarımızla görüşmek üzere orada bulunuyor. Yerel yetkililerle, vatandaşların durumlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak üzere temasta'' denildi. Bu arada Bingazi'deki hastane kaynakları, Fransız vatandaşının hastaneye kurşunlanmış halde geldiği, karnından yaralanan bu kişinin bütün çabalara rağmen kurtarılamadığını bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, bu kişilerin kimlikleri ya da hangi nedenle Bingazi'de bulundukları konusunda bir açıklama yapmadı.

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