Fransa Dışişleri yetkilisi: Türkiye, NATO görevindeki savaş gemimizi taciz etti

T24 Dış Haberler

Bir Fransa Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye Deniz Kuvvetleri'nin NATO görevindeki bir Fransa savaş gemisini "taciz ettiğini" iddia etti.

Reuters'ın aktardığına göre yetkili, "Türkiye'nin yakın zamanda müttefiklerine yaptığı muameleler karşısında NATO'nun başını kuma gömmemesi gerektiğini" ifade etti.

NATO Savunma Bakanları Zirvesi'nden önce konuşan Fransız yetkili, "İttifakımızda geçmişte de karmaşık durumlar meydana geldi, ama bir deve kuşu gibi hareket edip Türkiye, NATO'daki bir problem değilmiş gibi davranamayız" dedi.

Yetkili, "Bu problemi görmeli, dile getirmeli ve çözmeliyiz" diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklamada, "Türkiye’nin Libya’daki faaliyetleri meşruyken, Fransa Suriye’de olduğu gibi karanlık işler peşinde koşmakta, bölgedeki bazı ülkelerin taşeronluğunu yapmaktadır. Esas endişe duyulması gereken Fransa’nın işte bu karanlık ilişkileridir. Bir NATO müttefikinin bu şekilde davranması kabul edilebilir bir durum değildir" denilmişti.