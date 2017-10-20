Fransa Dışişleri: Osman Kavala'nın davasını yakından izleyeceğiz

Fransa Dışişleri Sözcüsü Agnes Romatet-Espagne, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, iş adamı ve Türkiye’de sivil toplumun önde gelen isimlerinden Osman Kavala’nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Agnes Romatet-Espagne, “Bu davadaki gelişmeleri çok yakından takip edeceğiz” dedi.

Fransız sözcü Kavala’yı ‘Türkiye’de kültürel hayatın ve sivil toplumun en önemli ve en saygın isimlerinden biri’ olarak nitelediği basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Diğer Avrupa ülkeleri ülkeleri gibi Fransa da Kavala ile düzenli olarak işbirliği yapıyor. Kendisi, elçiliğimizle düzenli olarak muhatap oluyor. Bu davadaki gelişmeleri çok yakından takip edeceğiz.”

Osman Kavala dün gece, Gaziantep’ten İstanbul’a geldiği sırada havalimanında gözaltına alındı. Henüz resmi, açıklama yapılmazken, yedi günlük gözaltı süresi konulduğu belirtiliyor.

Antep’te Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü belirtilen Kavala geçtiğimiz İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındığı belirtildi.

Polisin Kavala’nın uçaktan inmesine izin vermeden, uçağa binerek gözaltı yaptığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’ye götürülen Kavala’yla, aynı uçakta bulunan bir kişinin daha, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Osman Kavala’nın Avukatı Ferat Çağıl, gazetemize yaptığı açıklamada, Kavala hakkında 7 gün gözaltı kararı bulunduğunu, gizlilik kararı olduğu için gözaltı gerekçesini öğrenemediklerini belirtti.

Öte yandan operasyon kapsamında Anadolu Kültür A.Ş’den bilgisayar ve telefonların alındığı belirtildi.

Osman Kavala'nin eşinden açıklama

Gözaltına alınan Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra Kavala, "Soruşturma ve yargı makamlarının bu hatayı süratle düzelteceğine inanıyoruz" dedi.

Buğra açıklamasında, "Konunun henüz soruşturma aşamasında olması nedeniyle, bu noktada acele değerlendirmeler yapmanın çok doğru olmadığını düşünmekteyiz. Kanaatimiz Osman Kavala hakkında bir yanlış anlamanın olduğu yönündedir. Kaldı ki, soruşturma ve yargı makamlarının bu hatayı süratle düzelteceğine inanıyoruz" dedi.