Fransa Dışişleri Bakanlığı: Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımıyoruz

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, Senato'nun çağrısına rağmen Dağlık Karabağ'ı bağımsız bir cumhuriyet olarak tanımadıklarını söyledi.

von der Mühll, yaptığı yazılı açıklamada, Senato'da önceki gün kabul edilen kararda, hükümete Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısı yapıldığını hatırlattı.

Fransa'nın "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımadığını" belirten Agnes von der Mühll, Fransa'nın AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı olarak sorumluluğunun, Dağlık Karabağ sorununun müzakere yoluyla çözülmesi için çalışma olduğunu kaydetti.

Mühll, bugün önceliğin Dağlık Karabağ'da yerlerinden edilenlerin evlerine geri dönebilmesi olması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Fransız Senatosu, hükûmete Dağlık Karabağ'ın bağımsız bir cumhuriyet olarak tanınması yönünde çağrıda bulunan tasarıyı 305 "evet"e karşı 1 "hayır" oyuyla kabul etmişti. 30 senatör çekimser oy kullandı.

Tasarı, "Fransa hükûmetine 'Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıması ve kalıcı barışa ulaşılabilmesi için bunu bir araç olarak kullanması" çağrısında bulunuyor. Senato aynı zamanda Paris'in, Avrupa'nın Türkiye'ye daha sert bir karşılık verilmesini sağlamasını talep etti.

Senato, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili ayrıca uluslararası savaş suçları soruşturması başlatılmasını istedi.