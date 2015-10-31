Fransa Dışişleri Bakanı'nın oğluna tutuklama kararı

69 yaşındaki Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'un 33 yaşındaki oğlu Thomas Laurent Amerika'ya ayak basar basmaz kumar borcu yüzünden tutuklanacak.

Levent Gündüz’ün DHA’da yer alan haberine göre, bir şirkette Mali Müşavir olarak çalışan Thomas Laurent 15 Mayıs 2012 tarihinde Las Vegas’ta bir kumarhanede kumarda kaybettiği 3,17 milyon Euro borcunu karşılıksız çek ile ödeme yapınca sahtekarlık ortaya çıktı. Amerikan Adaleti 2013 yılında sahtekarlık suçundan Thomas Laurent hakkında tutuklama emri çıkarttı.

Babası ise bir gün sonra 16 Mayıs 2012 tarihinde Sosyalist Parti hükümetinde Dışişleri Bakanı görevine seçilmişti. 29 Ekim Perşembe günü adli makam sözcüsü Thomas Laurent’in Amerika’ya ayak basar basmaz tutuklanacağını söyledi. Geçtiğimiz yıllar içinde milyonlarca Dolar’ı kumarhanelerde kaybeden Thomas Laurent hakkında 2013 yılında bir emlak şirketiyle beraber para aklama suçundan soruşturma açılmıştı. Fransızlar bakanın oğlunun bu kadar parayı nereden kazandığı ve borcun nasıl ödeneceğini merak ediyor.