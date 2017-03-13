Fransa Dışişleri Bakanı'ndan Çavuşoğlu açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransa'nın Metz şehrinde yapacağı mitingi için, "Fransız siyasetine müdahale unsuru taşımadığından, bu toplantıyı yasaklayacak bir gerekçe yoktur" dedi.

Fransa'da, sağ görüşteki partilerin Çavuşoğlu'nun Metz mitingine izin verilmesine tepki göstermesi üzerine, Fransız Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault, yazılı bir açıklama yaptı:

"Fransa'daki bir derneğin kapalı bir mekanda organize ettiği bir etkinliktir" denilen açıklamada "Kamu düzeni tehdidi olmadığından, Fransız siyasetine müdahale unsuru taşımadığından, bu toplantıyı yasaklayacak bir gerekçe yoktur" ifadesine yer verildi.

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