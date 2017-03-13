T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fransa Dışişleri Bakanı'ndan Çavuşoğlu açıklaması

Çavuşoğlu'nun Metz mitingine izin verilmesi, sağ görüşteki partilerin tepkisine neden oldu

13 Mart 2017 00:07

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransa'nın Metz şehrinde yapacağı mitingi için, "Fransız siyasetine müdahale unsuru taşımadığından, bu toplantıyı yasaklayacak bir gerekçe yoktur" dedi.

Fransa'da, sağ görüşteki partilerin Çavuşoğlu'nun Metz mitingine izin verilmesine tepki göstermesi üzerine, Fransız Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault, yazılı bir açıklama yaptı:

"Fransa'daki bir derneğin kapalı bir mekanda organize ettiği bir etkinliktir" denilen açıklamada "Kamu düzeni tehdidi olmadığından, Fransız siyasetine müdahale unsuru taşımadığından, bu toplantıyı yasaklayacak bir gerekçe yoktur" ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda Başbakanı'na: Sen ne lalesisin bilmiyorum!..

ETİKETLER

FransaMevlüt Çavuşoğlumitingizintepkisağ partileraçıklamadışişleri Bakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24