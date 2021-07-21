Fransa Dışişleri Bakanı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Maraş bölgesinin belli bölümlerinin yeniden açılacağına ilişkin sözlerinin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne destek açıklamasında bulundu.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Maraş konusunu 20 Temmuz’da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’yle görüştüğünü, Fransa'nın konuyu Birleşmiş Milletler’e taşıyacağını söyledi.

Fransa Dışişleri'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"BM Güvenlik Konseyi'nin aylık başkanlığını yürüten Fransa, BM Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 sayılı kararlarına tam uyum çağrısında bulunuyor, konuyu bugün Konsey’de yapılacak istişarelerde gündeme getireceğiz. Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan, iki toplumlu ve iki bölgeli bir federasyona dayanan ve iki topluluğa siyasi eşitliklerinin tam garantisini sunan çerçeveye bağlılığını yeniden teyit eder."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'inci yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada "Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır." demişti.

Maraş açıklamalarının ardından İsrail de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne destek açıklamasında bulunmuş İngiltere ve ABD de KKTC ve Türkiye’ye tepki göstermişti.

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