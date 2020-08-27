Fransa Dışişleri Bakanı: Lübnan reform yapmazsa yok olma riskiyle karşı karşıya kalacak

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lübnan'da üst düzey siyasetçilerinin doğru adımlar atmazsa ülkenin "yok olma" riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Le Drian, Beyrut'un reform yapmaması durumunda dışarıdan para yardımı almakta zorlanacağını ifade etti.

Bir radyo programına katılan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, "Uluslararası toplum, gerekli reformları yürürlüğe sokmazlarsa Lübnan'a açık çek vermeyecek. Hızlıca yapmalılar, çünkü artık yok olma tehlikesiyle karşı karşıyalar" dedi.

Le Drian son iki senedir Beyrut'u dışarıdan daha çok para yardımı almalarını sağlayacağını söyleyerek reform yapmaya ikna etmeye çalışıyordu.

"Lübnanlı otoritelerin sorumluluklarını yerine getirme zamanı geldi" diyen Fransa'nın en yetkin diplomatı, "Artık hiçbir şey yapmadan bekleyemezler" diye konuştu.