Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: İran ile sürdürülen nükleer müzakerelerde anlaşmaya yakınız

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, İran ile Viyana'da süren müzakerelerde nükleer anlaşmaya yaklaşıldığını söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre; Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, pazar günü, Doha'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada; birkaç maddenin çözümlenmesi sonucunda İran ile dünya güçleri arasında nükleer anlaşma yapılmasının yakın olduğunu söyledi.

ABD'nin İran Özel Elçisi Robert Malley ise Pazar günü, dünya güçleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasında bir nükleer anlaşmanın yakın olduğundan emin olmadığını; Viyana'da 11 ay süren ve durmuş olan müzakerelerin ardından beklentilerin azaldığını aktardı.