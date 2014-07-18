Fransa Dışişleri Bakanı ateşkesi sağlamak için Gazze'ye gidiyor

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, İsrail'in Gazze'deki kara harekâtının son bulmasına yönelik diplomatik çabalara yardımcı olmak amacıyla bugün bölge turuna çıkıyor.

Laurent Fabius Mısır, Ürdün ve İsrail'da temaslarda bulunacak. Fabius "İsrail'in güvenlik, Filistinlilerin de ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak kalıcı bir ateşkesi zorlamak için bölgeye gidiyorum" dedi. Fransız bakan Gazze'de sivilerin mutlaka korunması gerektiğini söyledi.

Guardian gazetesi muhabiri Harriet Sherwood, İsrail ordusunun Gazze'deki evleri ve camilere girip arama yaptığını söylüyor. İsrail Silahlı Kuvvetleri basın toplantısına katılan Sherwood, askerlerin şu ana kadar iki tünel girişi bulduğu bilgisinin paylaşıldığını belirtti.