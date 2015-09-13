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Spor

Fransa, 'Devler'e büyük geldi, Türkiye turnuvaya veda etti: 76-53

Türkiye, grup aşamasında 3 galibiyet almasına rağmen 4. sırada kalarak turnuvanın bir numaralı favorisi Fransa'yla eşleşmişti

13 Eylül 2015 02:34

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ikinci tur maçında Türkiye, ev sahiplerinden  Fransa'ya Lille'de 76-53 yenilerek turnuvaya veda etti.

Sırbistan, İspanya, İtalya, Almanya ve İzlanda'nın bulunduğu 'ölüm grubu'nda 3 galibiyet almasına rağmen grubu 4. sırada  bitiren '12 Dev Adam' turnuvanın bir numaralı favorisi Fransa'yla eşleşmişti.

2015 FIBA Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Takım, ikinci turda ev sahibi Fransa’ya 76-53'lük skorla mağlup oldu. Bu sonuçla Türkiye, Eurobasket 2015’e veda etti.
 

Türkiye karşılaşmaya, Bobby Dixon, Sinan Güler, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Semih Erden beşiyle başlarken, Fransa’da ise Tony Parker, Nando De Colo, Nicolas Batum, Boris Diaw ve Rudy Gobert ilk beşte yer aldı.

Boris Diaw’ın basketiyle oyuna başlayan rakibi karşısında milliler, Semih Erden ve Ersan İlyasova ikilisiyle sayılar buldu. Oyunun temposunu düşüren Türkiye, ikili oyunlarla hücumları değerlendirmesine karşın pota altında Robert’i durdurmakta zorlanınca Fransa farkı 7 sayıya çıkarttı (17-10). Mola alan milliler, Ersan İlyasova ve Ali Muhammed ikilisiyle 8-0’lık seri yakalayarak 18-17 öne geçti. İlk periyotu A Milli Takım 18-17 önde kapattı. Bobby Dixon ve Nando De Colo’nun karşılıklı sayılarıyla ikinci çeyreğin ilk üç dakikası geride kaldı. Düşük tempodaki mücadelede oyunu iyi kontrol eden Türkiye, Furkan Aldemir’in smacıyla üstünlüğünü korudu (25-22). Bu bölümde savunmadaki direncini arttıran Fransa, Lauverge ve Batum’un önderliğinde 10-0’lık seri yakalayarak 32-25 öne geçti. Mola alan milliler, ara sonrasında da rakibini durduramayınca ilk yarıyı Fransa 36-26 önde kapattı.

Üçüncü periyotun ilk dakikalarında Türkiye, hücumları Ersan İlyasova ile değerlendirdi. Savunmada Batum ve Parker ikilisiyle basketler bulan Fransa, 24.dakikada De Colo’nun turnikesiyle 13 sayılık farkı yakaladı (49-36). Semih Erden’in pota altı basketiyle rakibinin serisine son veren milliler, Fournier’in üç sayılık basketi sonrasında 54-40 geri düştü. Periyotu ev sahibi Fransa karşısında Türkiye 59-40 geride tamamladı. Mücadelenin final periyotunda etkili oyununu sürdüren ve 35.dakikayı 69-44 önde geçen Fransa, maçtan da 76-53 galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

 

 

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