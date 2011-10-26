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Dünya

Fransa, depremzedeler için büyük çadırlar gönderecek ANKARA (A.A)

26 Ekim 2011 19:55

-Fransa, depremzedeler için büyük çadırlar gönderecek ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Fransa, Van depreminde evsiz kalanlara ulaştırılmak üzere büyük çadırları taşıyan yardım uçağını yarın Türkiye'ye gönderecek. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Fransa, Van'daki depremin haber alınmasının hemen ardından mağdurlara yardım etmek üzere Türkiye'ye yardım teklifinde bulunduğu kaydedildi. Açıklamada şunlar belirtildi: "Felaketin büyüklüğü karşısında ve Sayın Alain Juppe'nin Türk mevkidaşına dün gönderdiği mektupta belirttiği dayanışma anlayışı içinde, evsiz kalanlara yönelik çok sayıda büyük aile çadırı içeren bir insani yardım uçağının gönderilmesi için hazırlık yapıyoruz. Kriz merkezi, söz konusu uçağın yarın Paris'ten kalkarak, Türk yetkililer tarafından yardımlar için lojistik merkez olarak belirlenmiş Erzurum'a gitmesi için çalışmaktadır."

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