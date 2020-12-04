Fransa'dan Brexit ticaret görüşmelerine veto sinyali: İyi bir anlaşma sağlanamazsa her ülkenin buna hakkı var

Fransa Avrupa İşleri Bakanı Clement Beaune, Britanya ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında ticaret görüşmelerinde bir anlaşmaya varılamaması riski olduğunu söyledi. Bakan Beaune, "İyi bir anlaşmaya varılmazsa biz reddederiz" dedi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Fransa Brexit ticaret görüşmelerinde veto oyu kullanabileceği sinyalini verdi. Avrupa İşleri Bakanı Clement Beaune, "İyi bir anlaşmaya varılmazsa Fransa veto eder. Her ülkenin veto hakkı var" dedi.

Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasından bu yana taraflar ticaret görüşmelerinden çıkamadı. Londra'nın Avrupa Birliği'nden ayrılık süreci ise 31 Aralık'ta sona erecek.