-FRANSA: DAHA FAZLA KAÇAK GÖÇMENİ SINIRDIŞI EDİN PARİS (A.A) - 14.12.2010 - Fransa İçişleri Bakanı Brice Hortefeux, valilerden, daha fazla kaçak göçmeni sınırdışı etmelerini istedi. Valilerden kaçak göçle mücadelede ''kararlı'' davranmalarını talep eden Hortefeux, sınırdışı edilecek kaçak göçmen sayısı açısından yılbaşında konulan hedefin gerisinde kalındığı uyarısında bulundu Bakanlıkta yapılan toplantıda valilere hitap eden Fransız Bakan, ''2010 yılı için 28 bin kaçak göçmenin sınırdışı edilmesinin hedeflendiğini''hatırlattı ve ''yılın 11 ayı itibarıyla 25 bin kaçak göçmenin sınırdışı edildiğini''söyledi. Fransız Bakan, suçla mücadele konusunda da valilere daha etkili tedbirler almaları uyarısını yaptı. Sivil toplum örgütleri ve insan hakları dernekleri, hükümetin katı göç politikasının, ülkede yabancı düşmanlığını ve ırkçılığı artırdığı görüşünde. Siyasi gözlemciler, Fransa'nın seçim atmosferine girmesinin de hükümetin, göçmenlere yönelik tutumunu sertleştirmesinde etkili olduğunu düşünüyor. Hükümetin, sonbahar aylarında Romanları toplu sınırdışı etmesi, AB'nin sert tepkisine yol açmıştı.