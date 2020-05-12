Fransa'da 'zehirli yumurta' paniği

Euronews'in haberine göre; Fransa’da Matines, Eco+, Netto, Top Budget markaları altında satılan ya da Atac, Auchan, Carrefour, Système U, Intermarché ve E.Leclerc market zincirlerinde markasız müşteriye sunulan 535 bin 300 yumurta, salmonella hastalığına yol açtığı için geri çağrıldı.

Tüketici hakları savunucusu Fransız internet sitesi “60 millions des consammateurs”, şüpheli ürünlerin parti numaralarını paylaşarak tüketicileri daha önce satın aldıkları yumurtaları kontrol etmeye çağırdı. İnternet sitesi, salmonella barındırdığından şüphelenilen yumurtaların üzerinde son kullanma tarihi olarak 14 Mayıs ve ya 18 Mayıs yazdığını belirtti.

Site, kullanıcılara satın aldıkları salmonella şüpheli yumurtaları iade edip paralarını geri alabileceklerini söyledi.

Toplatılan yumurtalar Fransa’nın Landes bölgesinde bulunan bir çiftlikten piyasaya dağıtılmıştı. Korona virüsü ile mücadelede mart ayı ortasında başlattığı sokağa çıkma kısıtlamalarını 11 Mayıs’ta kaldıran Fransa’da bu süreçte yumurta satışları yüzde 44 arttı. Üreticiler geçen yıla göre nisan ayında 185 milyon ek yumurta sattı.