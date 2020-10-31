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Dünya

Fransa'da Yunan Ortodoks Kilisesi'ne saldırı: Bir kişi gözaltına alındı

Bir papazın silahla vurulduğu belirtilirken, saldırganın kaçtığı aktarıldı

31 Ekim 2020 19:51

Fransa'nın Lyon kentinde Yunan Ortodoks Kilisesi'nde saldırı düzenlendi. Bir papazın silahla vurulduğu belirtilirken, saldırganın kaçtığı aktarıldı.

AFP'nin haberine göre; polis kaynakları ülkenin güneyindeki Lyon kentinin 7. bölgesinde Yunan Ortodoks Kilisesi yakınlarında saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırganın av tüfeğiyle papazı kiliseyi kapatırken vurduğu ve sonra firar ettiği öğrenildi. Çok sayıda polisin sevk edildiği kilise ve çevresi güvenlik çemberine alındı.

Yetkililer, 52 yaşındaki papazın saldırıda ağır şekilde yaralandığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

Firar eden kişiyi arama çalışmaları sürerken, Lyon'un 3. bölgesinde bir kebapçı dükkanında bir kişi gözaltına alındı.

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