Fransa'da yılın futbolcusu Kylian Mbappe

Ligue 1'de yılın en iyileri seçildi. Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü. 22 yaşındaki oyuncu rakipleri Neymar, Burak Yılmaz, Wissam Ben Yedder ve Memphis Depay'ı geride bıraktı.

Kylian Mbappe bu sezon tüm kulvarlarda 46 maçta 41 gol kaydetti. Çok mutlu olduğunu ve Ligue 1'de şampiyon olmak istediğini belirten Mbappe, "Büyük bir gurur kaynağı. Yardım eden her bir takım arkadaşıma ve kulübe çok teşekkür ederim. Başarıya açım, her bir kupa farklı çünkü hepsi farklı bir sezonu temsil ediyor." dedi.

Ödüllerde Mbappe'nin takım arkadaşı Keylor Navas yılın kalecisi ödülünü aldı. Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'de teknik direktör Christophe Galtier yılın teknik direktörü seçildi.