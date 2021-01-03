Fransa'da yılbaşı gecesi Koronavirüs önlemlerine rağmen düzenlenen 2 bin 500 kişilik partiye baskın

Fransa'da yılbaşı gecesi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal ederek 2 bin 500 kişilik oparti düzenleyen grup hakkında işlem başlatıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'da da pek çok ülkede olduğu gibi, yıl başı gecesi önlemlerle geçti. Kısıtlamaları ihlal edenler de tespit edildi.

Ülkenin Lieuron bölgesinde Fransa'nın çeşitli yerlerinden gelen insanların toplandığı bir partide kısıtlamaları ihlal ederek bir araya gelen 2 bin 500 kişi tespit edildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Darmanin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, polisin parti başladıktan 36 saat sonra olay yerine müdahale ettiğini söyledi. Darmanin 1200'den fazla kişinin kısıtlamalara uymadığı, maske takmadığı ve yasa dışı bir şekilde bir araya geldiği için ceza aldığını söyledi.