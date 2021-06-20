Fransa'da yerel seçim; "Le Pen'in aşırı sağcı partisi çeşitli bölgeleri kazanabilir"

Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu bu hafta sonu gerçekleşiyor. Analistler, bu seçimlerde Marine Le Pen'in aşırı sağcı partisinin çeşitli bölgelerde kazanabileceğini öngörüyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'da bugün 13 bölge ve 96 il için seçime gidiliyor. Le Pen'in lideri olduğu aşırı sağcı National Rally (Ulusal Cephe) Partisi'nin en az bir bölgede seçimi kazanacağı tahmin ediliyor.

Fransa siyasetinde aşırı sağın öne çıkışına ilişkin analizlerin yanı sıra gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde de Marine Le Pen'in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ikinci tura kalması bekleniyor.

Analistler, aşırı sağcı partinin bir bölgenin seçimini kazanmasının okullar, ulaşım, kalkınma gibi alanları kapsayacak milyarlarca Euro'luk bir bütçenin sahibi olacakları anlamına geldiğini, durumun Le Pen'in seçim öncesi kampanyası için de etkili olacağını söyledi.

Ulusal Cephe Partisi'nin önde olacağı tahmin edilen bölgelerden biri Marseille, Saint Tropez ve Cannes şehirlerinin bulunduğu Provence-Alpes-Cote d’Azur oldu

Ipsos ve Sopra Steria şirketlerinin geçen hafta gerçekleştirdiği anket, Ulusal Cephe adaylarının 13 bölgeden altısında önde göründüğünü gösterdi.