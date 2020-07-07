Fransa'da yeni kabine belli oldu: Macron'un 'yeni yol, yeni ekip' açıklamalarına rağmen 'büyük bir değişiklik yok'

Fransa'da Edouard Phillipe'in istifa etmesini ardından yeni başbakan olarak görevlendirilen Jean Castex, yeni kabineyi açıkladı.

Le Monde'da yer alan habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen hafta yaptığı 'yeni vizyon, yeni ekip' açıklamalarının ardından büyük değişikliklerin yaşanması beklenen yeni kabine yeterince 'sürpriz' etkisi yaratmadı. Fransa'nın yeni başbakanı Jean Castex'in de iktidar partisi milletvekilleriyle yaptığı görüşmede yeni kabinenin 'büyük bir değişiklik yaratmadığını' söylediği belirtildi.

Yeni kabine şu şekilde belirlendi:

Gerard Darmanin, İçişleri Bakanı

Barbara Pompili, Çevre Bakanı

Eric Dupond-Moretti, Adalet Bakanı

Florence Parly, Savunma Bakanı

Jean-Yves Le Drian, Avrupa ve Dışişleri Bakanı

Jacqueline Gourault, Topraklarla Uyum Bakanı

Olivier Veran, Sağlık Bakanı

Roselyne Bachelot, Kültür Bakanı

Bruno Le Maire, Ekonomi Bakanı

Elisabeth Borne, Çalışma Bakanı

Jean-Michel Blanquer, Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı

Julien Denormandie, Tarım ve Gıda Bakanı

Frederique Vidal, Yüksek Öğrenim, Araştırma ve Geliştirme Bakanı

Sebastien Lecornu, Denizaşırı Ülkeler Bakanı

Amelie de Montchalin, Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanı

Annick Girardin, Deniz Bakanı

Marc Fresneau, Parlamento İşlerinden Sorumlu Bakan

Elisabeth Moreno, Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan

Franck Riester, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı

Emmanuelle Wargon, Konut İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Jean-Baptiste Djebbari, Ulaştırma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Olivier Dussopt, Kamu Harcamaları İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Agnes Pannier-Runacher, Endüstri İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Alain Griset, Şirket İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Roxana Maracineanu, Spor İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı

Genevieve Darrieussecq, Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Marlene Schiappa, Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Brigitte Klinkert, Girişim İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Nadia Hai, Şehir İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Gabriel Attal, Hükümet Sözcüsü

Brigitte Bourguignon, Özerklik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Phillipe, belediye başkanı oldu

Bir önceki başbakan Edouard Phillipe, geçen hafta yerel seçimlerin ikinci turunda Le Havre'da seçimi kazanmıştı. İstifa eden Phillipe, Le Havre Belediye Başkanı koltuğuna geçti.