Fransa'da yasağa rağmen Covid önlemleri karşıtı "Özgürlük Konvoyu", Paris'e girdi

Fransa'da yasağa ve sıkı önlemlere rağmen, Covid-19 salgını nedeniyle alınan kısıtlamaları protesto eden "Özgürlük Konvoyu” başkent Paris’in merkezine girdi.

Konvoy, polis ve jandarmanın kentin farklı giriş kapılarında oluşturduğu kontrol noktalarını aşarak Champs-Elysee Caddesi'ne ve Zafer Takı'nın bulunduğu Charles-de-Gaulle Meydanı'nda toplandı.

Yüzlerce eylemci Champs-Elysee Caddesi'ne ve çevresine gelerek konvoya destek verdi.

Hükümetin Covid-19 kısıtlamalarına ve aşı kartı uygulamasına tepki gösteren göstericiler hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Meydandan uzaklaşma çağrılarına uymayan göstericilere biber gazıyla müdahale eden polisin bazı eylemcilere copla sert müdahalede bulunduğu da görüldü.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yasaklanan gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 337 kişiye para cezası kesildiğini, çıkan olaylarda 54 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Paris'te "Özgürlük Konvoyu" nedeniyle 7 bin 200 polis görev yaptı. Başkentin simgelerinden Champs-Elysee Caddesi'nde, polis yoğun güvenlik önlemleri aldı, olası şiddet olaylarına karşı 3 zırhlı araç hazır tutuldu.