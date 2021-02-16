Fransa'da Ulusal Meclis, hükûmetin sunduğu "Ayrılıkçılıkla mücadele yasasını" oylayacak

Fransa parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sunduğu ve haftalar süren tartışmalara neden olan "Ayrılıkçılık karşıtı" yasa tasarısını oylayacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükûmetin "İslamcı ayrılıkçılıkla" mücadele ve Fransa'da laikliği güçlendirme amacıyla sunduğu yasa tasarısı, bir grup tarafından inanç özgürlüğü ve ülkedeki Müslümanlara yönelik ayrımcılık anlamında tartışmalı bulunmuştu.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un partisi LREM'in çoğunluğunu oluşturduğu Ulusal Meclis'in bugün yasa tasarısını oylaması bekleniyor. Tasarı onaylanırsa parlamentonun üst kanadı Senato'da görüşülecek. Senato'da çoğunluğu oluşturan muhafazakârların tasarıya yeşil ışık yakması bekleniyor.

Yasa tasarısına ilişkin bugüne kadar 135 saat süren görüşmeler yapıldı ve 51 maddelik tasarıda 313 düzenleme yapıldı.

Tasarı neleri kapsıyor?

Yasa tasarısı parlamentodan geçerse, hükûmetin camiler ve din okulları üzerindeki kontrolü artacak. Çokeşlilik, zorunlu evlilik gibi konularda önlemler artırılacak. Tasarı aynı zamanda Müslümanlara ait dernek ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanını denetim altına almayı öngörüyor. Tasarı, ayrıca tüm kamu görevlileri için "sekülerlik eğitimini" zorunlu kılıyor.